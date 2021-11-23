الموت يفجع "الكينج" محمد منير

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فجع الموت الفنان المصري محمد منير (الكينج)، إذ توفي منذ ساعات قليلة، معتصم كمال، ابن شقيقة الكينج التي تدعى سميحة.

ومن ناحية أخرى كان محمد منير قد عاد الأسبوع الماضي بصحبة المطرب المصري الألماني عادل طويل، إلى القاهرة من ألمانيا، بعد رحلة أوروبية دامت نحو شهر شارك فيها عدد من الحفلات، كما زاره فريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته.

ويستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي كبير بالتجمع الخامس ليلة رأس السنة، كما يستعد للتعاون مع أكرم حسني خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنية كدويتو مع الكينج، حيث أكد أنه عرض الفكرة عليه ووافق الكينج، فيما كان حسني ينتظر عودته من السفر، لكي يتم تسجيل الأغنية الجديدة.

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