مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب ودينا الشربيني: لو كنت والدها لضربتها «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هاجم الإعلامي المصري مفيد فوزي، الفنانة دينا الشربيني، بسبب العلاقة العاطفية التي جمعتها مع المطرب عمرو دياب، مؤكدًا أنه كان ليضربها لو كانت ابنته، كما وجهه انتقادات

للفنان عمرو دياب، واصفا نجاحه بـ«الاجتماعي»، وليس «فني»، معتبرا أن جمهور«الهضبة يستمدون ثقافتهم من السيد غوغل».

وقال فوزي في برنامج «نص الكلام» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، أن حواره مع عمرو دياب: «حواري معه كان نوعًا من الرغبة لأعرف من هو هذا الفتى، حيث كنت مسكونًا بجماليات الغناء الحقيقي، وعبد الحليم حافظ، وغير مسكون بأغنية (ميّال) التي غنّاها عمرو دياب في بداية مشواره».

وتطرق الإعلامي المصري عن العلاقة التي جمعت عمرو دياب، ودينا الشربيني، مشيرًا إلى أنها قدمت صورة سيئة للشباب، وقائلا: «علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، قدّمت صورة سيئة للشباب بنسبة 100%، ودينا كممثلة جيدة، ولكن ليس كظهور اجتماعي لها مع دياب، لو لي قرار لجذبتها وقلت لها تعالي يا بنت واهتمي بشغلك، ولو كنت والدها لضربتها علقة».

وصف فوزي مهرجان الجونة السينمائي، بأنه «ما هو إلا سجادة حمراء، وقليل من الفن».

قائلا: «يمكن في مصر هناك درجة كبيرة من الحياء الشرقي، والناس اعتادت أن تتفرج في مهرجان الجونة على السجادة الحمراء فقط، لا يحدث أبدًا أي نوع من النقاش حول الأفلام المعروضة، والنقد قليل، بل قد يكون منعدمًا، وأبرز ما في الجونة السجادة الحمراء».

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