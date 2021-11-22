عمر كمال يُقبل يد عبدالباسط حمودة وحوار طريف بين المطربين (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قبّل المطرب عمر كمال يد المطرب عبدالباسط حمودة، ونشر الأخير فيديو للواقعة التي صاحبها حواراً طريفاً بين المطربين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأهدى عمر كمال لعبدالباسط حمودة ساعة قال إنه اشتراها له من المملكة العربية السعودية، فرد الأخير عليه قائلاً: "بأه إنت جايبلي ساعة، وإنت غنيت معايا رحت ركبت عربية ب10 مليون وجاي تقولي ساعة".

ورد عمر كمال عليه قائلاً بدعابة: "رزقي يابا"، فقال له عبدالباسط حمودة: "رزقك إيه وأنا أموت".

وختم عبدالباسط حموده المشهد قائلاً: "طول ما إنت جنبي هتنجح".

وكانت إحدى العائلات السعودية قد أهدت المطرب المصري عمر كمال مؤخراً، درع تكريم وسيارة فاخرة من نوع بنتلي.

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