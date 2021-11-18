«بيج رامي» يواصل البطولات.. هذه المرة في مسلسل رمضاني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يواصل بطل رياضة كمال الأجسام، المصري رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي»، بطوللاته لكن هذه المرة من خلال الدراما التلفزيونية، حيث تعاقد مع المنتج الفني أحمد سمير، للمشاركة في بطولة مسلسل تلفزبوني جديد خلال موسم الدراما الرمضانية المقبل، ومن المقرر أن يضم العمل مجموعة من المحترفين في عالم الرياضة، ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفه خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات النهائية للعمل، وسيجري الكشف عن تفاصيل المسلسل خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الشركة المنتجة، نقلته صحيفة " الوطن".

وسيكون هذا المسلسل الذي لمي كشف عن اسمه التجربة الأولى لـ«بيج رامي»، بعد ان اعتذر في عام 2019 عن المشاركة في فيلم «حملة فرعون»، رغم انه صور عددا من المشاهد بسبب ارتباطه بمواعيد رياضية ضرورية، بحسب ماصرح به للفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

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