أول تعليق لحمو بيكا بعد قرار منعه من الغناء: صوتي وحش بس عاجبني.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار قرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مغني المهرجانات حمو بيكا و20 آخرين من الغناء، غضب "بيكا" الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك يعلن فيه استيائه من القرار.

وقال بيكا في الفيديو: "طبعا عارفين هتكلم عن إيه والحوار رايح فين، أولا بشكر نقابة الموسيقيين في مصر ليكم الاحترام والتقدير".

وتابع: "أنا طالع أتكلم إني فرحان وسعيد عشان بسمع القرار بقالي 5 سنين، اتكلمت كتير وتعبت واتعملي محاضر كتير، وعايز أقول حاجة واحدة، لما بتوقفني إنت بتوقف ناس معايا فاتحين بيوت".

واستكمل: "لو حضراتكم بتقولوا إني لا أصلح للغنا، فيه ناس كتير في المجال لا يصلحوا للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيهات، ومش عايز أقول أسامي لأن دول صحابي وواكل معاهم عيش مملح"

وأضاف: "كان بيتقالي ادفع 5 حاضر، ادفع 7 حاضر، أي حاجة بدفعها وفي الساحل دفعت 15 ألف، وبوافق وبدفع عشان أكل عيش، أنا عملت حفلات في السعودية ودبي والناس بتستقبلنا وبنغني وننجح ونشتغل".

وأردف: "لو الناس اللي بتسمعنا مش عايزانا نغني هنوقف غنا، أي مسئول في النقابة بنحبكم ونحترمكم وأستاذ هاني شاكر بنحبه ونحترمه، بس ده حرام لأننا طلبنا حد يقف معانا ويساعدنا وملقيناش أي حد".

وأكمل بيكا: "علينا مديونات وعلينا فلوس وحرام اللي بيحصل ده مش عدل ربنا مقالش كده، خدونا تحت باطك، أنا مش مطرب وأنا مؤدي مهرجانات صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعنا، أنا مش كروان ولا صوتي جنان، فيه ناس أصواتها جميلة بس معندهاش حظ".

وتابع: "مش عايز كارنيه النقابة بس اعملولنا تصريح، لازم تساعدنا مش تحاربونا، إحنا مش في صراع أو حرب".

واختتم بيكا حديثه قائلا: "شكرا لأعضاء المجلس، شكرا لنقابة المهن، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب في قطع عيشي من البلد دي".

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