زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها: "إيه المهزلة دي".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار فيديو متداول للفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، جدل جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانفعال الأخير على معجبيها في مهرجان قرطاج السينمائي، والذي تم تكريمها فيه.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة إحدى القنوات التونسية، عبر موقع «فيسبوك»، لاعب الاسكواش هشام عاشور، لحظة انفعاله على عدد من معجبي زوجته الفنانة نيللي كريم، وذلك أثناء محاولتهم التقاط الصور معها.

وانفعل عاشور على المعجبين بصوت عالٍ قائلًا: "مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي"، وبعدها أخذ بيد زوجته نيللي كريم، مغادرًا المكان الذي كانا يقفان به.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد تواجدت مؤخرًا في مهرجان قرطاج السينمائي، وتم تكريمها من قبل المهرجان وحضرت بجانب زوجها لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، الذي كان داعما لهًا.

كانت الفنانة نيللي كريم كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر، والذي شاركت فى بطولته بجانب محمد فراج، ولقاء الخميسي، وسينتيا خليفة، ومصطفي درويش، وعدد آخر من الفنانين، وجاء المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

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