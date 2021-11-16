بيع مجوهرات هند رستم في مزاد علني

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن القائمون علي مزاد مجوهرات النجمة الراحلة هند رستم في سويسرا، عن بيع سوارها وقلادتها وأقراطها، وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن أسعار المجوهرات فاقت توقعات القائمون على المزاد حيث تم بيع "سوار ألماس" مزين بالزمرد بأكثر من 57 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة أنه تم بيع "قلادة وأقراط" من الألماس بأكثر من 50 ألف دولار.

وتوفيت الفنانة هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد إصابتها بنوبة قلبية، وكانت أدت في مسيرتها الفنية العديد من الأفلام الجماهيرية مع كبار النجوم وقدمت آخر أعمالها عام 1979 وهو فيلم "حياتي عذاب" والذي قررت بعده اعتزال الفن نهائياً.

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