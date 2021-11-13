طلاق يعقوب بوشهري وفاطمة الانصاري..زواج لم يصمد اشهر (فيديو)

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تصدر خبر طلاق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، و خبيرة التجميل السعودية فاطمة الانصاري، بعد اشهر قليلة على زواجهما منصات التواصل الاجتماعي.

وظل الخبر المتداول يعتقد أنه شائعة قبل ان تؤكده الأنصاري في فيديو أكدت فيه الامر دون ان تكشف عن الاسباب.

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تشير إلى انفصال الثنائي بعد دخول فاطمة إلى المستشفى، إثر تعرضها لوعكة صحية، دون أي تعليق من يعقوب على هذا الموضوع، ما جعل الكثيرين يتوقعون انفصالهما.

وقال وكيل يعقوب بوشهري القانوني، المحامي أحمد سعيد المزروعي لبرنامج "أي تي بالعربي"، إنه انتقل إلى السعودية بناء على طلب موكله، وباشر إجراءات تطليق زوجته، وتم الطلاق الرسمي

وأوضح أحمد بأن موكله كان قد اتخذ قرار الطلاق قبل فترة، وكلفه بصفته ممثله القانوني بمتابعة إجراءات الإنفصال حسب القانون والأصول

وأكد أحمد بأن تصريحه هذا هو بمثابة إعلان عن الواقعة لرد الشائعات، وبأنه لا يجوز أن يتم تداول أي تفاصيل عن هذا الموضوع إلا من خلال تصريح خاص صادر عنه بصفته الممثل القانوني ليعقوب بوشهري في هذه القضية.

الإعلان عن طلاق مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية #فاطمه_الانصاري ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي #يعقوب_بوشهري رسميا pic.twitter.com/QKXFYucJxR — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) November 13, 2021

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