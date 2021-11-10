"نيولوك"سعد لمجرد يثير الجدل.. وإليسا تعلق: أحبك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحيت الفنانة إليسا حفلاً غنائيًا على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو ما علها تلتقي بالفنان المغربي سعد لمجرد.

وشارك الفنان سعد لمجرد صورة جمعته بإليسا وهما يحتضان بعضهما البعض في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق إنستغرام وعلق كاتباً: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا، أنت جميلة من الداخل والخارج، بسيطة ومتواضعة، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتي".

وأعادت الفنانة اليسا نشر الصورة نفسها وعلقت عليها: "صاحب القلب الذهبي، صديقي الموهوب جداً. سعدت بلقائك. إلى اللقاء، أحبك".

وتفاعل جمهور إليسا وسعد لمجر بعد أن نشر النجمين صورتهما سوياً وأثنوا على الصداقة التي تجمع بينهما، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون حدوث هذا اللقاء بخاصة بعدما أعلنت إليسا عن تواجدها في باريس لإحياء حفلها الثالث في الأولمبيا. وطالب عدد من المتابعين أن يكون هناك عمل مشترك مستقبلي بينهما.

وأثار تغير ملامح سعد لمجرد في صورته مع إليسا جدلاً كبيراً، حيث تساءل الجمهور حول سبب هذا الاختلاف في شكل لمجرد، إذ بدى وكأنه إما خضع لعملية تجميل، أو استخدم "فلتر" معالج للصورة والمنتشر عبر تطبيقات عديدة.

من ناحية أخرى بعد إعلان دعائي يظهر ​سعد لمجرد​ ضيفاً على برنامج ​أمير كرارة​ "سهرانين، دشن عدد كبير من المصريين حملة في موقع للتواصل الاجتماعي تحت وسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر"، مطالبين فيها بمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من التواجد بمصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مصريون استضافة سعد لمجرد في الإعلام المصري، أو إحيائه حفلات في مصر، بسبب اتهامه في قضايا اغتصاب، حيث سبق أن قادوا حملة ضد حفلٍ له كان مقررًا في ديسمبر 2020، ما اضطر الشركة المنظمة لحذف الملصق الدعائي له من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز تذاكر الحفل، إضافة إلى إزالته من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "احتراماً لرغبة الجمهور

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