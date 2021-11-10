الفنان أحمد خليل لم يمت بكورونا ..ونقابة الممثلين تكشف سبب الوفاة

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن سبب وفاة الفنان أحمد خليل، الذي توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونفت عنبر، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، ما تردد عن وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن لديها معلومة دقيقة أن وفاته كانت برفرفة أذينية في القلب حيث كان يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالقلب خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها كانت على اتصال بالفنان الراحل حتى يوم الأحد الماضي وكان تعبان جداً، مؤكدة أن المعلومة التي لديها أنه لم يمت بكورونا وتوفي بسبب رفرفة أذينية.

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