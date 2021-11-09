السعودية تنعى الموسيقار غازي علي.. إستاذ الكبار وصديق السنباطي

المصدر: الرياض - د ب أ

نعى الوسط الفني السعودي أحد رواد التلحين في المملكة، الموسيقار غازي علي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع «العربية.نت» عن الناقد الفني محمد سلامة قوله إن «الملحن غازي علي منذ نصف قرن وهو يمارس التلحين، ومنذ 50 عاماً حول منزله ليصبح معهداً موسيقياً متكاملاً».

وأضاف: «تخرج على يديه العديد من فناني السعودية، وتعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود، ومنهم طلال سلامة وعلي عبدالكريم وعباس إبراهيم وغيرهم».

يشار إلى أن الموسيقار غازي علي درس في معهد «الكونسرفتوار» بالقاهرة، حيث تخرج عام 1967، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي.

وعمل غازي معلماً للموسيقى في «جمعية الثقافة والفنون» لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عدداً من الأعمال مثل: «روابي قبا» و«ربوع المدينة» و«شربة من زمزم»، ومن أشهر أغنياته «أسمر حليوة» و«سلام لله ياهاجرنا»، وافتتح في الأعوام الأخيرة فصلا دراسيا بمنزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.

ولد غازي علي في عام 1938، ودرس الموسيقى بمصر خلال ستينيات القرن الماضي ثم في بريطانيا، وقدم أغاني وطنية وعاطفية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news