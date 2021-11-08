طلاق منة عرفة ومحمود المهدي: في حاجات مش هتنفع معايا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان المصري الشاب محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة، منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة. وعبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، كتب محمود المهدي:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وكشف الفنان الشاب محمود المهدي عن "سبب" طلاقه للفنانة منة عرفة وفقا لموقع "مصراوي": "الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا".بالإضافة إلى صورة غريبة نشرها عبر "الستوري" في حسابه، نشرها موقع "مصراوي"، حيث كتب محمود المهدي: "يا حمرا يا قرعة"، وعلق: "فين صاحب المثل ده".

وعقب ذلك، كتبت منة عرفة أيضا، عبر "ستوري" على حسابها في "إنستغرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن محمود المهدي ومنة عرفة أقاما عقد قرانهما منذ نحو 4 شهور، أي في أواخر شهر يونيو الماضي.

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