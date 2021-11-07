الجمهور يرد اعتبار سعد لمجرد بـحملة لانريد محمد رمضان في المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رد الجمهور المغربي على حملات رفض تعرض لها الفنان سعد لمجرد لإحياء حفلات فنية، اوالظهور في برامج تلفزيونية مصرية، بحملة مشابهة تطالب بمنع إحياء الفنان المصري محمد رمضان حفلات في المغرب.

ودشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، حملة واسعة على «السوشال ميديا» بعد الأنباء عن نية رمضان إحياء حفل فني في المغرب ديسمبر المقبل، واطلق الناشطون وسم «#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب»، وتصدر الوسم بالفعل «تريند»، منصة«تويتر».

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة على «تيوتر»، دعت إلى مقاطعة سعد لمجر في مصر، عبر هاشتاج حمل اسم «مش عايزين سعد لمجرد في مصر»، بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا اغتصاب.

يشار إلى أن سعد لمجرد ومحمد رمضان قدما سويا كليب «إنساي» الذي لاقى نجاحا كبيرا.

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