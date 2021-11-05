فنانة كويتية تطالب يد بيل غيتس: هذا الانسان عاجبني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعربت الفنانة الكويتية شمس عن اعجابها الشديد بالملياردير الاميركي بيل غيتس، وأعلنت الفنانة الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، رغبتها بالزواج من مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس.

وأعادت شمس نشر تغريد توقع فيها غيتس وقوع هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار.

وعلقت شمس على التغريدة بالقول: "جميل هذا الانسان عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟".

و نقلت "روسيا اليوم" عن شمس تصريحات تحدثت فيها عن زيجاتها الماضية ووضعها العاطفي حاليا، حيث أعلنت أنها الأن عزباء، مع تشديدها على "أهمية كل من أزواجها السابقين".

يذكر أن بيل غيتس هو مؤسس شركة "مايكروسوفت"، والتي تعتبر إحدى أضخم الشركات في عالم التكنولوجيا وهو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم. وفي أوائل أغسطس المنصرم، أضفى الملياردير الأميركي صفة رسمية على إنهاء علاقته مع زوجته السابقة ميليندا.

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