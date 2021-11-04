مآذن مدينة حلب ترفع أذان العصر بصوت صباح فخري «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفعت مآذن مدينة حلب السورية، آذان العصر بصوت الفنان القدير الراحل صباح فخري تكريما لمسيرته الفنية وقامته المرموقة.

ويذكر أن صباح فخري كان في شبابه موظفاً في أوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة، من بعدها قرر تأسيس فرقة سلاطين الطرب.

وفارق الفنان السوري صباح فخري الحياة في صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ88 عامًا، ويعتبر من قامات الفن والموسيقى العربية، قدم خلال مسيرته طويلة انجازات ستبقى خادة في ذاكرة ووجدان السوريين والعرب عموما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news