سهير البابلي في العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة وابنتها تطلب الدعاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت ابنة الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي، عن تفاصيل حالة والدتها الصحية، التي يبدو أنها غير مستقرة وفي حالة حرجة، وطلبت نيفين الناقوري من جمهور الفنانة الكبير في العالم العربي الدعاء لوالدتها التي توجد حاليا في العناية المركزة، وأوضحت نيفين لصحيفة «الوطن»: « ماما تعبانة من فترة.. من شهر تقريبا تم إصابتها بنوبة سكر مفاجئة، وده خلى فيه بوادر إنها تدخل في غيبوبة، بس الحمدلله لحقتها في التوقيت المناسب، وتم نقلها إلى المستشفى، ولكن للأسف أصيبت بمضاعفات نتيجة نوبة السكر، وحصل لها توقف في عضلة القلب، وأيضا تم إصابتها بمياه على الرئة، مما تسبب في جلطة وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، ولا تزال في العناية المركزة لتسترد حالتها الصحية بشكل كبير، ولا تزال تحت رعاية الأطباء لأن الأمر لم يكن سهل».

وكانت الفنانة حلا شيحا، قد أثارت الجدل والقلق بعد أن نشرت، في حسابها على موقع «إنستغرام»، صورة للفنانة سهير البابلي معلقة : «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».

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