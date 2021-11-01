هذا مايتعهد به محمد رمضان لـ «الموسيقين المصريين» قبل كل حفلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، إن الفنان محمد رمضان يحصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد، وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاث، لأنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين.

وقال منصور هندي، لصحيفة «اليوم السابع»:«مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح».

وكشفت نقابة الموسيقيين، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء عاريا على المسرح.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ«إرم نيوز»، محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، و«حينها جلسنا معه واشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات القويمة للفن المصري، وألا يخلع ملابسه على المسرح، وذلك احتراما للجمهور».

وأضاف عبد الباقي: «رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وبالفعل حصل على تصريح، والجميع رأى أنه لم يخلع ملابسه في الجونة».

وأوضح عبد الباقي أن «إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار(التعهد)».

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