جيجي حديد تنفصل عن زين مالك بعد أن ضرب والدتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انفصلت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، عن والد ابنتها المغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك، بعد خلاف بين الأخير ووالدة جيجي وقيامه بضربها، بحسب موقع TMZ

وطلبت جيجي (26 عاما) في بيان «الحفاظ على الخصوصية» بعد المشادة المزعومة بين زين (28 عاما) ووالدتها يولاندا، وقالت فيه إنها تركز حاليا على «الأفضل» لابنتها كاي (13 شهرا).

وكانت مصادر مقربة من الجانبين كشفت لمجلة people أن الشريكين قررا الانفصال، مؤكدة أنهما أبوان جيدان ومتعاونان، «إلا أن يولاندا تريد حماية جيجي بقوة، وتريد الأفضل لابنتها وحفيدتها».

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