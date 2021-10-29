خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية: عذاب لا أتمناه لأعدائي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان المصري خالد الصاوي، تفاصيل حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه خضع لفحوصات مكثفة من أطباء عظام ومخ وأعصاب ومقاومة الألم والعلاج الطبيعي، مؤكدًا أن بداية إصابته «وأنا بجيب حاجة من ورايا حصلت تكة كده وفجأة زاد قوي قوي الألم مش بتدريج، وواخد من نص الوسط لغاية القدم في رجلي اليمين».

وأوضح الصاوي في مداخلة لبرنامج «يحدث في مصر» أنه عاش فترة صعبة من الألم «أول كام يوم كنت في عذاب وقضيت أسبوع عذاب حقيقي لا أتمناه حتى لأعدائي» لافتًا أن الأطباء شخصوا حالته بانزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي حدث منذ 7 سنوات، والتي أجرى فيها جراحة انزلاق غضروفي.

وأشار الصاوي أن الأطباء رفضوا اقتراح إجراء جراحة، ووصف ما مر به بأنه صدمة نفسية «بتبقى صدمة نفسية فظيعة وأنا جاهز لكل الاحتمالات وعندي عزيمة وعندي إيمان»،

وأضاف «أنا في الدور التاني مش هنزل الدور الأولاني خلال الأسبوع الأول، وأنا طريح الفراش قدام التلفزيون».

وأشار أن الاطباء اقترحوا السكة البديلة والتي تستغرق شهرين «شهر منهم في السرير والشهر التاني بتبدأ فيه تدريبات العلاج الطبيعي علشان تحدث فرقًا ما بين بنية الجسم التي حدث ضغط على الأعصاب بسببها مع التخسيس وتمرين العضلات».

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