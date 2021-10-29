بيومي فؤاد يعتذر لجمهوره عن الإعلان السعودي «المسيء»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدم الفنان بيومي فؤاد، اعتذارًا رسميًا لجمهور المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب إعلان لاحد المطاعم أثار موجة كيرة من الجدل، واعتبر ميسئا.

وقال بيومي فؤاد،: «مساء الخير في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يُقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر إنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي».

واختتم بيومي فؤاد، حديثه قائلا: «بالطبع لم أتخيل إنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو وبناء عليه أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي احتراماً لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».

وعلى الصعيد الفني يواصل بيومي فؤاد تصوير مسلسل جديد تحت اسم «الجار للجار»، مع الفنانة شيماء سيف، ومجموعة أخرى من النجوم، والتصوير يجرى خارج مصر، ومن تأليف أسامة حسام الدين، إخراج محمد عبد العزيز، ومن إنتاج مفيد الرفاعي، ومن المتوقع أن يقدم العمل في إطار كوميدي.

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