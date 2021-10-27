فيفي عبده: مقاطع رقص «السوشال ميديا» أصابتني بالحسد والمرض

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة فيفي عبده عن إصابتها بالحسد والمرض بسبب مقاطع الرقص التي كانت تنشرها من الساحل الشمالي، عبر «السوشال ميديا».

وقالت عبده لصحيفة «الوطن»: الحسد تسبب لي بأزمة صحية في الأعصاب، الأمر الذي أبعدها ما يقرب من عام ونصف العام عن الأضواء، بخاصة وأنها كانت تتعاطى أدوية تدفعها للنوم لعدد ساعات طويلة، مضيفة أن الحقنة التي أخذتها بالخطأ «زادت الطين بله».

وأوضحت أنها كانت تخشى من إصابتها بالحسد مجدداً عند حضورها أحد المهرجانات السينمائية، ولكنها توكلت على الله واصطحبت حفيدتها للاستمتاع بفعاليات هذا المهرجان الذي انتهت فعالياته، قبل أيام، لافتة إلى أنها كانت مشتاقة لرؤية الناس بعد أن لمست محبتهم في أزمتها الصحية.

وكشفت فيفي عبده عن تحضيرها للموسم الثاني من برنامج «خلي بالك من فيفي» المقرر عرضه في رمضان المقبل، بخاصة وأن الموسم الأول حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعة على جهة العرض ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأعربت فيفي عبده عن سعادتها بتكريمها الأخير من مهرجان «أوسكار العرب» في دورته الخامسة التي أقيمت أخيرا، وتم إهداء هذه الدورة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

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