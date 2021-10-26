ياسمين صبري تواجه العراقيل في مسلسها الجديد.. أزمة مخرجين بعد ورطة التأليف

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بدون أسباب واضحة، تحوم العراقيل حول مسلسل ياسمين صبري الذي أعلنت أنها ستعود به للشاشة الفضية في رمضان المقبل بعد غياب عام كامل منذ آخر مسلسلاتها «فرصة ثانية» والذي تعرض لانتقادات كبيرة.

ورغم إعلان ياسمين بدء التحضير للمسلسل الا أنها واجهت مشكلة لازالت تبحث لها عن حل، وهي اعتذار عدد من المخرجين عن المسلسل، كان آخرهم مريم الأحمدي مخرجة مسلسل «60 دقيقة» الذي عرض بنجاح على احدى المنصات في 9 حلقات ولعب بطولته محممود نصر وياسمين، وكان اعتذار المخرجين السابقين سببه انشغالهم بالفعل بالتحضير لاعمال رمضانية أو أعمال للمنصات الرقمية.

ترددت أنباء أن بعض المخرجين متخوفين من العمل مع ياسمين من الشائعات التي تؤكد تحكمها بالعمل، وأعلنت ياسمين أنها ستكون مؤلفة المسلسل الجديد وستستعين بورشة كتابة من مجموعة مؤلفين لتقديم العمل من وجهة نظرها، لكنها تراجعت بعد تعرضها للانتقاد الشديد من تحولها لمؤلفة، وأكدت أنها ستكتفي بالفكرة والقصة وسيكتب العمل كسيناريو وحوار المؤلف محمد عبد المعطي الذي كتب لها أول مسلسلاتها في منافسات البطولة المطلقة وهو مسلسل «حكايتي» والذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان عام 2019

ويحمل مسلسل ياسمين الجديد اسم «حلم ليال» وحتى الآن لم يتم ترشيح أي فنان لبطولة العمل الى جوار ياسمين رغم حجزه مكانه على الخريطة الرمضانية لعام 2022 من الآن

وكشفت مصادر مقربة من ياسمين انها بصدد التحضير لفيلم سينمائي جديد تتكتم عن تفاصيله، سيحمل بطولتها المطلقة أيضا وقد اعتذرت عن المشاركة في أفلام يلعب بطولتها المطلقة نجوم رجال ومنها فيلم عمهم لمحمد عادل امام الذي شاركت معه من قبل في بطولة فيلم «جحيم في الهند»، و«ليلة هنا وسرور»، اللذان حققا نجاحا كبيرا قبل أن تلعب ياسمين بطولة مطلقة في التلفزيون بمسلسل «حكايتي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news