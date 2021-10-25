شيرين رضا: أتمنى أن يأخد حفيدي صفات جده عمرو دياب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن أمنيتها بأن يأخذ حفيدها ابن ابنتها نور عمرو دياب، صفات جده الفنان عمرو دياب.

وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج «mbc trending» : «ياريت حفيدي يطلع زي عمرو دياب ويأخذ صفاته، عمرو دياب ذكي جدا، شوف كام سنة لسه بيبهرنا بشكلة وبطريقته، فأكيد لو فيه حفيد، أتمنى يأخذ صفات كتير منه».

وتصدرت نور عمرو دياب، التريند مؤخرا، بسبب تصريحاتها عبر بث مباشر نشرته على «انستغرام»، وقالت خلاله إنها لا زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها والدها الهضبة وهي صغيرة في العمر، «بأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي»



وأصدر الهضبة عمرو دياب، أخيرا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بيبتدي من الزيرو» من ألبومه الجديد «عيشني»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تعد أغنية «بيبتدي من الزيرو»، هي الأغنية الرابعة من ألبوم «عيشني» للفنان عمرو دياب، بعد طرح أغنيات «رايقة» و«حلو التغيير» و«أنت الحظ».

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