حادث تصادم بين سيارتي الشيف يسري والشيف غالية.. صور

المصدر: القاهرة - متابعات

تعرضت الشيف غالية لحادث تصادم مروري بسيارتها مع سيارة الشيف يسري، والاثنين من أشهر مقدمي برامج الطهي على الفضائيات المصرية، وأسفر الحادث الذي وقع بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي عن إصابتها بكدمات وسحجات طفيفة، وأدى الحادث إلى حدوث تلفيات في السيارتين دون خسائر بشرية.

وتقدم الشيف غالية برنامج "أكلة بلدي" على قناة الشمس، فيما يقدم الشيف يسري برنامج "تتبيلة" على قناة صدى البلد.

وذكرت صحف مصرية بين "الأهرام" والأخبار، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث التصادم، وانتقلت الخدمات المرورية وبصحبتهم أوناش المرور وتم رفع السيارتين من نهر الطريق.

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