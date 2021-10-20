إصابة بشرى في حادث سير خلال تصوير برنامج ونقلها للمستشفى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة بشرى لحادث سير أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج "سوشيال ميديا" برفقة الفنان ومقدم البرامج محمد مكاوي، وتم نقلهما لمستشفى الجونة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات محرري وصحافيي الفن المسؤولين عن تغطية مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أظهرت موقع الحادث الذي تعرضا له بشرى ومكاوي حيث كانا يصوران البرنامج داخل "بيتش باجي" وأثناء قيادة مكاوي له انقلب بهما، مما أدى لنقلهما إلى المستشفى على الفور، وتعرضت بشرى لكدمات بجسدها ورأسها، بالإضافة إلى صعوبة سيرها قدما، أما مكاوي فأصيب بكتفه وقدمه.

وطبقًا لصحافيين، تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط في أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة. وأكدت بشرى أنها تقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن.

وأكدت المصادر الصحافية، أن حالتها الصحية بخير، وأنه حادث سير بسيط لا داعي لتضخيم الحدث، وأن نقلهما إلى المستشفى من منطلق الاطمئنان.

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