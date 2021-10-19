تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية إلى نوفمبر المقبل

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، النظر في الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، التي تطلب بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية نهائيا، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، للحكم فيها.

وجاء في الدعوى، التي نشرت تفاصيلها صحيفة «المصري اليوم»، أن «النقابة تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين قليلة، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

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