نجل محمد عبد المطلب يفارق الحياة بعد بتر قدمه بساعات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوم، نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب المصري الكبير محمد عبدالمطلب، في مستشفى «ابن رشد» بالدار البيضاء بعد معاناته من عدة أمراض استدعت بتر قدمه أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبدالمطلب قبل وفاته بأيام، حيث كان يتواجد في المغرب، بعدما أكّد الأطباء أنَّه معرّض لبتر ساقه، وبعد فحوصات تمّ بتر قدمه أمس.

وكان محمد عبدالمطلب قد طلب العودة إلى مصر، خاصة أنَّ حالته كانت تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وتواصل مع السفارة المصرية في المغرب لإعانته ماديًا على العودة لمصر، خاصة أنَّه لا يملك جواز سفر ساري أو ثمن تذكرة السفر، ولكنه لم يتمكّن من العودة.

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