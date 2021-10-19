حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: "مستخبي وراء الفلاشة"

المصدر: القاهرة - متابعات

هاجم الموسيقار حلمي بكر، الفنان محمد رمضان، وذلك على خلفية ظهور الأخير بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وتقديمه أغنية "جو البنات".

وقال حلمي بكر، على هامش المؤتمر الصحافي للدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية: "محمد رمضان مستخبي وراء الفلاشة.. واللي بيطلع يعمله بيلمع صدره زي بتوع السيرك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأشاد بكر بقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بالفلاشة، قائلاً: "قرار حلو لأنه هيحرك الموسيقيين اللي قاعدين في بيوتهم وبيعانوا من قلة العمل وبيبيعوا آلاتهم بسبب غناء المطربين بفلاشة والاستغناء عن 10 أفراد من الفرقة على الأقل".

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