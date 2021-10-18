منة فضالي: سأعتزل الفن في أي وقت ومستعدة للزواج من داعية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت الفنانة منة فضالي إنه من الوارد جداً أن تعتزل الفن في أي وقت، سواء لكي تدشن مشروعا خاصا بها، أو لتسافر خارج مصر، أو لسبب الزواج والإنجاب.

وأضافت منة فضالي في لقاء تلفزيوني مع قناة DMC المصرية: " ليس عندي أي مشكلة في الزواج من أي شخص يكون هناك توافق وحب بيني وبينه، سواء كان داعية أو رجل أعمال أو خلاف ذلك".

وعن زواج الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، قالت منة فضالي: "ربنا يسعدهم يارب، أشعر بالسعادة حينما يتزوج اثنين يحبون بعضهما، بما إن الموضوع فيه حب وتوافق وتفاهم.. إيه المشكلة".

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