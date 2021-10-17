طار من السيارة.. تفاصيل جديدة في حادث وائل كفوري

المصدر: بيروت - متابعات

نشرت وسائل إعلام تفاصيل جديدة في الحادث المروري الذي تعرض له الفنان اللبناني وائل كفوري وصديقته شانا، والذي نتج عنه إصابته برضوض بالرغم من أنه طار من السيارة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن النائب في البرلمان اللبناني هادي حبيش، وهو صديق مقرب لوائل كفوري، قوله إن وائل كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت سيارته بسيارة خرجت من أحد المفارق، ما تسبب بـ«طيرانه» لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، على عكس صديقته شانا عبود، ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الرضوض.

وأضاف حبيش أن مَن صدم وائل هو شخص سوري ولكنه لاذ بالفرار، موضحاً أن كفوري نجا بأعجوبة بعدما انقلبت السيارة عدة مرات.

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