عبير صبري: مش هتبرع بأعضائي وشكراً

المصدر: متابعةك موقع الإمارات اليوم

بالتزامن مع حملة تبنتها الفنانة المصرية إلهام شاهين للإعلان عن وصيتها بالتبرع بأعضائها عقب وفاتها، قالت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" عن رفضها للتبرع بالأعضاء، وكتبت معلنة رأيها: "مساء الخير... أحب أقول أني بعد عمر طويل إن شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكراً".

ويأتي موقف عبير صبري في الاتجاه المعاكس الذي اتخذه العديد من الفنانات الراغبات في تنفيذ نفس فكرة إلهام شاهين، قبل أن تعلن دار الافتاء المصرية عن جواز نقل أعضاء المتوفي إلى المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء.

يذكر أن عبير صبري شاركت مؤخرا في مسلسل "موسى" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

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