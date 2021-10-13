إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد الطبيب المعالج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مها أبو بكر، محامية الإعلامية المصرية إيمان الحصري، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي لموكلتها، مطمئنة الجمهور على الحالة الصحية لـ إيمان الحصري، مشددة على أنها تتماثل الشفاء وستعود إلى مصر قريبًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها 90 دقيقة المذاع على شاشة "المحور" المصرية، إن الإعلامية إيمان الحصري خضعت لفحوصات الطب الشرعي قبل سفرها إلى الخارج.

وذكرت أن العملية الجراحية للإعلامية إيمان الحصري نجحت بمعجزة طبية، وبحالة جيدة على المستوى الصحي والنفسي، وبالفعل تجاوزت مرحلة صعبة للعلاج، وقريبًا ستنير شاشتها.

وواصلت مها أبو بكر، محامية الإعلامية إيمان الحصري، قائلة: ننتظر قرار النيابة العامة بشأن البلاغ الذي تقدمنا به ضد الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي، وهناك أخطاء قانونية بالجملة، والعدالة تقتضي التحقيقات ونأمل سرعة الإجراءات.

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