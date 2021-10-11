رحمة حسن: لن أنسى ما فعله منتج "سابع جار"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت الفنانة رحمة حسن إنها لم تتقاضى باقي أجرها عن دورها في مسلسل سابع جار، وإن والدها كان مريضاً وتحتاج إلى أموال لعلاجه لكن منتج المسلسل لم يمنحها باقي أجرها، وتوفي والدها جراء ذلك.

وقدمت رحمة حسن في منشور على حسابها بموقع "أنستغرام" الشكر للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، على استجابته وسؤاله، وقالت إن الأموال المتبقية لها لدى المنتج هاني أسامة هي من أجرها عن مسلسل سابع جار، لافتة إلى أنها لجأت للدكتور أشرف زكي في 2019 لكي يساعدها وأعطاها المنتج جزء من الأموال.

وأضافت: "الوقت ده كان بابا تعبان وفي المستشفى وهاني أسامه كان عارف وقلتله إني محتاجة الفلوس أرجوك، ورفض بعدها يديني أي فلوس من باقي أجري ومكانش بيرد علي رسايل أو مكالمات مني، وللأسف بابا اتوفى بعدها بكام يوم، ومن ساعتها وانا تعبانة ومش ناسيه هو عمل معايا إيه".

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