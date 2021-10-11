حنان شوقي: كريم عبد العزيز «نمبر وان» ولا أتابع محمد رمضان (فيديو)

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

قالت الفنانة المصرية، حنان شوقي، أن الفنان كريم، عبدالعزيز هو «نمبر وان»، وليس الفنان محمد رمضان.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «نص الكلام»: «لما شوفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات».

وأضافت: «أنا مش بتابع أي حاجة لمحمد رمضان ولا أحب أتابع، مبعرفش اتفرج على حد مش صادق.. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما، إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه.. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي، حتى ببلعان الرق».

ونقلت صحيفة «النهار» عن حنان قولها: «أنا مابحبش البني آدم اللي بيجور على إنسان آخر.. وياخد بونط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني.. ده ما يبقاش فنان.. ومش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين..أنا معرفش استغل معاه.».

وقالت حنان شوقي: «هو اللي بيعمل كده في نفسه..بيصعب عليا.. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده».

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