أول لقاء مع عمرو دياب.. خجول ومتوتر: «نفسي أكون مغني» (فيديو)

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أول لقاء مع الفنان المصري عمرو دياب «الهضبة»، بمناسبة عيد ميلادة ال 60 الذي يتزامن اليوم. وبدا عمرو دياب خجولا ومتوترا ويجيب بتردد على أسئلة المذيعة.

اللقاء الأول على شاشة التلفزيون المصري كانت مع الإعلامية فريال صالح، في عام 1982، بناء على ترشيح من الموسيقار هاني شنودة، الذي اكتشفه وقدمه للجمهور للمرة الأولى.

بعد هذا اللقاء الأول على التلفزيون بما يقرب من عام، أطلق عمرو دياب ألبومه الغنائي الأول بعنوان «يا طريق»، وتضمن 8 أغاني تعاون فيه مع الملحنين عزمي الكيلاني وهاني شنودة، وقام بتصوير أغنية «الزمن» من الألبوم، وظهر فيها برفقته الفنان هاني شنودة.

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