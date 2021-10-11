رانيا يوسف تثير الجدل بأول بند في وصيتها

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل منذ ساعات بعد تصرات صحافية أعلنت فيها تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، وقالت أنها كتبت وصيتها منذ ما يقرب من 7 سنوات ماضية، هذا إلى جانب أنها من أولى بنود وصيتي.

واستدلت رانيا على صدق كلامها بحوارها منذ سنوات مع الاعلامية وفاء الكيلاني وقالت أنها أكدت في البرنامج ذلك عندما سألتها المذيعة عن التبرع بالأعضاء وأول شئ كتبته في وصيتها، وتحدثت عن قضية التبرع بالأعضاء سابقًا وأشارت لأهميتها الكبرى وأكدت رانيا أن كتابة الوصية ليس لها علاقة بالسن لانه لا أحد يعلم ميعاد موته.

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