خالد الصاوي يظهر على كرسي متحرك

المصدر: القاهرة - متابعات

نشر الفنان خالد الصاوي صورة له على كرسي متحرك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق جمهوره، وكتب الصاوي على الصورة: "ساعتين علي الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الفنان خالد الصاوي قوله بشأن حالته الصحية: "أنا تعبان، وكنت هصور النهاردة مشاهد من فيلم (القاهرة مكة)، بس رجلي تاعباني، عندي التهاب فيها أتمني أن يزول بعد يومين أو 3 أيام علي الأكثر".

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