استدعاء "حمو بيكا" أمام النيابة المصرية

المصدر: القاهرة - متابعات

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات الشهير بـ"حمو بيكا"، وحراسه الشخصيين، لاتهامهم بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة وقود.

وكان قسم شرطة العامرية أول في محافظة الإسكندرية المصرية، تلقى بلاغاً من "سامح.م.ا" صاحب محل، يتهم فيه محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، بالتعدي عليه بالضرب، وقال الشاب في أقواله بالمحضر إنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته شاهد حمو بيكا وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

وتابع الشاب: "عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليه بالضرب أيضا محدثا إصابته".

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للشاب والذي أظهر إصابته بكسر بعظام الوجه، وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

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