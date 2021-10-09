تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على«التواصل الاجتماعي»..(فيديو وصور)

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أحدث فيديو وصورة متداولة، قال نشطاء«التواصل الاجتماعي»، أنها لتمثال شمعي للفنان العراقي كاظم الساهر، موجود في متحف «مدام توسو دبي»، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحبت آلاف التعليقات بهذه الخطوة لانها لفنان ونجم كبير في العالم العربي، وأشادت الآراء أحقية الساهر في التكريم لانه اعطى الاغنية العربية الكثير من الروائع الفنية.

ويتوقع أن يفتح «مدام توسو دبي» أبوابه، في وقت لاحق من العام الجاري، وسيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية تتيح للزوار الاقتراب والتقاط الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبرمتحف «مدام توسو»، الذي افتتح في عام 1835 في لندن من أشهر متاحف الشمع في العالم، حيث تعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة.

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