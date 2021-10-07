دلال عبد العزيز تطل على محبيها من نافذة «فرق خبرة»

المصدر: متابعة - موقع الامارات اليوم

تطل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز على جمهورها ومحبيها من خلال آخر الأفلام التي صورتها قبل رحيلها وهو بعنوان «فرق خبرة».

وكشف الفنان محمد الشرنوبي، عن ملصق فيلمه الجديد «فرق خبرة»، والذي تُشاركه البطولة فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية في شهر أغسطس الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دلال عبد العزيز، على ملصق فيلم «فرق خبرة»، إلى جانب محمد الشرنوبي، وهدى المُفتي، إذ انتهى تصويره قبل رحيلها.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة لملصق الفيلم، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، مُعلقًا عليها بقوله: «لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة».

ورحلت دلال عبد العزيز، أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 شهور تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

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