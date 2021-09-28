حقيقة انفصاله دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك

حسم المنتج البحريني، محمد الترك، الجدل الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة. ونشر الترك صورة تجمعه بزوجته دنيا بطمة في «إنستغرام»معلقاً:«الحب».

ونشر الترك مقطع فيديو للفنانة المغربية أثناء تسجيلها أغنيتها الجديدة، نافيا كافة التكنهات التي أثيرت حول انفصالهما بسبب ظهور بطمة، بمفردها خلال الفترة الأخيرة على غير العادة.

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