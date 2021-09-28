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    حقيقة انفصاله دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك

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    حسم المنتج البحريني، محمد الترك، الجدل الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، حول انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة. ونشر الترك صورة تجمعه بزوجته دنيا بطمة في «إنستغرام»معلقاً:«الحب».

    ونشر الترك مقطع فيديو للفنانة المغربية أثناء تسجيلها أغنيتها الجديدة، نافيا كافة التكنهات التي أثيرت حول انفصالهما بسبب ظهور بطمة، بمفردها خلال الفترة الأخيرة على غير العادة.

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