ريهام سعيد تطلب الدعاء.. "كورونا" منعها من الكلام

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إنها تعتذر لعدم استطاعتها الرد على هاتفها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وقالت ريهام سعيد في منشور على حسابها بموقع "أنستغرام": "أنا آسفة لعدم الرد على المكالمات. شكراً على سؤالكم. أرجو الدعاء".

وكانت ريهام سعيد أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا وتأثر رئتها وحجزها داخل إحدى المستشفيات، وقالت في منشور على "أنستغرام": "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت واتحجزت في المستشفى. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي، وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم، يا رب اغفر لي وسامحني".

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