الشائعات تطارد أيقونة الطرب العربي مجدداً.. ونقابة الفنانين السورية: صباح فخري بخير

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد أن روّجت العديد من الصفحات التواصل الاجتماعي للخبر، اليوم الأحد، نفت نقابة الفنانين في سورية شائعة وفاة الفنان الكبير صباح فخري.

وقالت النقابة في بيان لها عبر صفحتها على «فيس بوك» إن أيقونة الطرب العربي بخير، ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته، وذلك بعد التواصل معه هاتفياً، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم.

يشار إلى أن أن صباح فخري من مواليد حلب 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي الأصيل. كما شغل مناصب عدة؛ فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا لـ10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

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