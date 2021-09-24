ياسمين عبدالعزيز: 418 وداعا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، كما و صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة "وداعا" في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وعانت عبدالعزيز من انتفاخ في البطن، وتمدد في القولون جرى تشخيصه على أنه انسداد بالقولون وهو مايعرف بالانسداد الحاد الكاذب بالقولون، وينتج عن نوع من قصور في الإمداد العصبى للقولون ويؤدي إلى انتفاخ بالقولون، ينجم عنه ثقب بالقولون وتسرب محتوياتة التي يتبعها التهاب بريتوني.

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