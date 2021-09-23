ميمي جمال تتراجع عن قرار الاعتزال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال، تراجعها عن قرار الاعتزال، ومشاركتها في عمل فني جديد.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن ميمي جمال ستشارك في مسلسل«زي القمر»، وتشارك في بطولته الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغني.

وكانت ميمي جمال، أعلنت مؤخرا رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها، وذلك بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد رحيل زوجها، الفنان حسن مصطفى.

وكانت الممثلة القديرة ميمى جمال قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن عودتها للدراما التليفزيونية بعد غياب وصل إلى خمس سنوات من خلال مسلسل يحمل اسم«آخر دور»، وهو العمل الذى تحضر له حالياً، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ولكن يبدو أن هذا العمل لم يظهر للنور.

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