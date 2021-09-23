منة شلبي تنافس على لقب أفضل ممثلة في جوائز«إيمي» العالمية

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رُشحت الفنانة المصرية منة شلبي، للمنافسة على جائزة أفضل ممثلة، ضمن ترشيحات جوائز «إيمي» الدولية، في نسختها الـ49، عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، على أن يتم توزيع الجوائز في 22 نوفمبر المقبل.

وتنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة أمام 3 ممثلات أخريات، الإنجليزية هايلي سكوايرز عن دورها في مسلسل «Adult Material»، والإسبانية أني جابارين عن دورها في الدراما التاريخية «Patria»، إضافة إلى فاليريا بيرتوشيللي عن دورها في «Notes for My Son» من إنتاج شبكة «نتفليكس».

مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات حول «ليلى» التي تتورط برفقة زوجها «عماد» الذي يعاني من اضطراب عقلي في عدد من الجرائم الدموية التي تحدث يوم الجمعة.

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