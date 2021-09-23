اتهمها بالاحتيال وتنفيذ «مؤامرة انتقامية».. براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقام الممثل الأميركي براد بيت دعوى قضائية ضد طليقته الممثلة أنجلينا جولي اتهمها فيها بالاحتيال وتنفيذ مؤامرة «انتقامية» ضده فيما يتعلق بعملية تقسيم حصصهما في ممتلكاتهما الموجودة بفرنسا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ان أوراق الدعوى المرفوعة في لوكسمبورغ تتهم جولي بمحاولة استبعاد بيت من صفقة لتقسيم حصصهما في مزرعة عنب وممتلكات أخرى في فرنسا

خاصة بالزوجين السابقين.

ووفقاً للدعوى القضائية فإن جولي تريد بيع حصتها بشركة مزرعة العنب التي تدعى شاتو ميرافال مملوكة لشركة «كويميكام»، وتتحايل على حق بيت في الرفض،

متجاهلة «مقدار العمل الهائل والوقت والمال»، الذي استثمره الممثل الأميركي

وشركاؤه في تنمية هذه الشركة.

كما يريد بيت في دعوته إثبات أن نقل نسبة الـ10 في المائة من حصته لجولي كان «باطلاً»، لأن الأسهم بيعت وقتها مقابل 1 يورو فقط وهو مبلغ «لا يعكس قيمتها على الإطلاق».

واتهمت الدعوى جولي أيضاً بـ«العرقلة المنهجية» لأعمال «كويميكام» خلال السنوات الأربع الماضية «من خلال تأخير الموافقة على الحسابات السنوية وعلى تجديد المدير».

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