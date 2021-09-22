صديقة شيرين أبو العز تكشف تفاصيل مشاجرة ابن طارق العريان في لبنان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصد راسم عمر العريان نجل المخرج المصري طارق العريان، على خلفية المشاجرة الكبيرة التي دخلها في لبنان وتسببت بإصابته ودخوله المستشفى لاجراء عدد من العمليات، وأفادت الأخبار المتداولة في الصحف اللبنانية ان القضية آخذه في التصاعد، وأن هذا الاشكال سببه، الفنانة شيرين أبو العز، التي نفت الأمر في تصريحات قالتها خلال الساعات الماضية.

صديقة الفنانة شيرين أبو العز، ياريتا جمال، التي كانت متواجدة في المكان وشهد المشاجرة قالت لبرنامج «ET بالعربي»: «صديقتها حرصت على إلقاء السلام على عمر العريان، فور دخولها المكان، إلا أنّ صديقته حاولت منعه من رد السلام، إذ سعت لاستفزازها ومناوشات، فقد ابن طارق العريان أعصابه وضرب شيرين أبو العز، ما أحدث لها إصابات».

ونفت صديقة شيرين أبو العز ما تردد عن اعتداء مجموعة من الأشخاص على ابن طارق العريان، ما تسبب في حدوث كسور بقدمه، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أنّ «عمر قفز من مكانٍ عالٍ فأصيبت قدمه بالكسر».



وكشفت عن الحالة الصحية لـ شيرين أبو العز، بعد تعرضها للضرب من ابن طارق العريان، مؤكدة أنها في حالة نفسية سيئة: «منهارة، خصوصًا إنها مش بتحب المشاكل وشخصيتها مسالمة جدًا».

وكشفت الفنانة اللبنانية فاطمة صفا، تفاصيل المشاجرة بين نجل طارق العريان وشيرين أبو العز، إذ كتبت عبر موقع التغريدات تويتر، قائلة: «بخصوص عمر العريان وخطيبته، وكل المعلومات اللي نزلت من كل المواقع كلها كذب وافتراء، وما حدا عندو المعلومة الصح، نحنا عنا ثقة بالقضاء، وما نترك للمحامي حرية التصريح أو عدمه».

وأضافت: «الصبي كان معتدى عليه، وما حدن حماه من إدارة المطعم، وكمان المحامي يقرر مسؤوليتهم على اللي صار، وعدم حمايتهم للزبائن المحل وحتى إفادتهم بالأول لما وصل المحقق كانت لصالح البلطجي».

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