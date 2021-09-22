صوت عالمي لامس قلوب الملايين يصدح في دبي قريباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد مهرجان باروس الدولي للموسيقى لإطلاق فعاليات نسخته السنوية الخامسة لعام 2021 بحفل يحييه الفنان العالمي أندريا بوتشيلي على خشبة مسرح إيفينتس أرينا في فندق جميرا بيتش هوتيل في الثامن من نوفمبر المقبل، ضمن جولة الفنان العالمية Believe World Tour.

وسيقدم أيقونة الغناء الإيطالي ومغني الأوبرا متعدد المواهب، والذي تمكن بقدرته على الوصول إلى أعلى الطبقات من خلال صوته العذب والحزين من ملامسة قلوب الملايين حول العالم، أفضل أغانيه ضمن مهرجان باروس الدولي للموسيقى ضمن أشهر وجهة خارجية ومميزة بإطلالاتها الخلابة.

وسيؤدي بوتشيلي خلال الحفل إبداعات من آخر ألبوماته «Believe»، الذي يضم مجموعةً ملهمة تروي قصصاً شخصية من حياته، وتحتفي بقوة الموسيقى ودورها في تهدئة النفس، كما سيطرب الجمهور بأغنياته الكلاسيكية وروائع الأوبرا.

من جهته، قال المنتج العام في مهرجان باروس الدولي للموسيقى والرئيس التنفيذي لشركة إم بريميير يفجيني موروزوف: «يسعدنا الإعلان عن استضافة دبي للفعالية الرئيسة في مهرجان باروس الدولي للموسيقى بنسخته الخامسة، إذ تعد نسخة استثنائية لنا نظراً لمواكبتها لاحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، إذ سيقدم بوتشيلي تجربة لا تُنسى بصوته الفريد، وإيقاعات الأوركسترا، والفرقة الموسيقية التي تتناغم مع إبداعات مغني السوبرانو وباقي الضيوف من الفنانين، ضمن واحدة من أشهر الوجهات المطلة على برج العرب، أحد المعالم المميزة لدبي. وسيمتزج صوت الأيقونة الاستثنائي بطبقاته المميزة مع نسائم البحر خلال أمسية ساهرة وحفل لا يُفوّت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news