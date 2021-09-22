سوزان نجم الدين تنفي زواجها من «بودي غارد»: إلتقيته مرة واحدة فقط

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفى مصدر مقرب من الفنانة السورية سوزان نجم الدين ما تردد من أنباء بشأن زواجها من مرافقها الشخصي على خلفية صورة متداولة لهما.

وأبدت سوزان نجم الدين دهشتها من تلك الشائعة، موضحة أن هذا ال«بودي غارد» تواجد معها في الرحلة البحرية «ستار أون بورد» منذ فترة، طويلة ولم تره من بعدها في أي مكان، مضيفا أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعة التي لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن سوزان مشغولة حاليا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد «بيوت من ورق» في لبنان، إذ أنها تصور عدد ساعات طويلة في اليوم الواحد، استعدادا لانطلاق العرض خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الخال، طوني عيسى، جيني أسبر، يزن السيد ودانا جبر، من إخراج أسامة شهاب الحمد.

وتنتظر سوزان عرض فيلمها الجديد «تماسيح النيل» بعد انتهائها من تصويره قبل أسابيع عدة، ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، سليمان عيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

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